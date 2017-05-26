البنتاغون: مقتل 3 من قادة داعش في العراق وسوريا

أعلن #التحالف_الدولي، الذي تقوده #الولايات_المتحدة ضد تنظيم #داعش، في بيان نشرته وزارة الدفاع الأميركية ( #البنتاغون)، الجمعة، أن ثلاثة من كبار القادة والمخططين بـ"داعش" قتلوا في هجمات للتحالف بالعراق و #سوريا خلال الشهرين المنصرمين.

وقال البيان إن مصطفى جونيز، وهو عضو بالتنظيم من #تركيا، قتل في ضربة جوية بمدينة #الميادين السورية في 27 نيسان/أبريل وإن أبوعاصم الجزائري، وهو مخطط بالتنظيم من #الجزائر، قتل بالمدينة نفسها في 11 أيار/مايو.

كما أضاف أن أبو خطاب الراوي، وهو قائد عسكري، قتل في #القائم بـ #العراق في 18 أيار/مايو.

وذكر البيان أن جميعهم أجانب لكنه لم يوضح جنسية الراوي.