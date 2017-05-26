تركيا.. عزل 4 آلاف قاض وممثل للادعاء بعد الانقلاب

أعلن وزير العدل التركي، بكر بوزداج، الجمعة، أن #تركيا عزلت أكثر من أربعة آلاف قاض وممثل للادعاء، للاشتباه في صلتهم بمحاولة #الانقلاب التي وقعت العام الماضي.

وقال بوزداج، في كلمة في أنقرة، إنه تم تطهير #القضاء من أنصار الداعية فتح الله #غولن، المقيم في الولايات المتحدة، الذي تحمله تركيا مسؤولية محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو الماضي.

وأقيل أكثر من 100 ألف شخص في #الشرطة والقضاء والقطاعين الحكومي والخاص أو أوقفوا عن العمل بسبب مزاعم بصلتهم بالانقلاب الفاشل، وهو الأمر الذي أثار قلق حلفاء تركيا الغربيين وجماعات حقوق الإنسان.