مجموعة الـ7 تطالب شركات الإنترنت بمنع المحتوى المتطرف

طالبت دول #مجموعة_السبع شركات الإنترنت ومواقع #التواصل_الاجتماعي العملاقة، الجمعة، بشن حملة ضد المحتوى المتطرف، مؤكدة العزم على تصعيد حربها ضد #الإرهاب بعد اعتداء مدينة #مانشستر البريطانية.

وقالت #بريطانيا و #الولايات_المتحدة وشركائهما في مجموعة السبع في بيان إن "مجموعة السبع تدعو شركات الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي إلى زيادة جهودها بشكل كبير لمواجهة المحتوى الإرهابي".

من جهة أخرى، أقر رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جنتيلوني، بعدم إحراز تقدم في ملف #المناخ في اليوم الأول لقمة مجموعة السبع لأن الأميركيين ما زالوا في مرحلة "مراجعة داخلية" بشأنه.

وقال جنتيلوني في تصريح قصير أمام الصحافة إن "الإدارة الأميركية تجري مراجعة داخلية في هذه المسألة، وتبلغت الدول الأخرى بذلك. من جهتنا كررنا تأكيد التزامنا التام" باتفاقية باريس للمناخ.

ويجتمع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة تاورمينا بجزيرة صقلية الايطالية الجمعة والسبت، وسط خلافات حول التجارة وتغير المناخ، مع السعي لتشكيل جبهة موحدة ضد الخطر الإرهابي.