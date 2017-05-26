في خطوة هي الأخطر.. ماذا تحضر إسرائيل لفك إضراب الأسرى؟

أكدت #اللجنة_الإعلامية_لإضراب_الحرية_والكرامة، أن بعض #المستشفيات_الإسرائيلية بدأت في مناقشة عملية تنفيذ التغذية القسرية بحق #الأسرى المضربين عن الطعام، وذلك بإيعاز من المستوى السياسي وإدارة السجون.

وقالت اللجنة الإعلامية: "إن الاحتلال - على ما يبدو - عازم على البدء بتنفيذ التغذية القسرية، في خطوة هي الأخطر، منذ بداية المعركة".

كما حذر تعقيباً على ذلك، رئيس هيئة شؤون الأسرى، عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير، قدورة فارس، من إقدام #إسرائيل على هذه الخطوة الخطيرة، ونوّه إلى أن إسرائيل ستتحمل كامل المسؤولية إذا ما أصاب أحداً أي مكروه.

ودعا قراقع وفارس، المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة الدولية والمؤسسات الحقوقية الدولية، لأن تتحمل مسؤوليتها، قبل أن تدفع هذه الخطوة كافة الأسرى المضربين للتوقف عن شرب الماء، خاصة أن المعلومات التي تصل خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد مدى خطورة الأوضاع الصحية التي وصل لها الأسرى بعد (39) يوماً على الإضراب.