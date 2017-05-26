عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

مقتل 29 مسلحا كرديا في اشتباكات مع قوات الأمن التركية

المصدر: ديار بكر (تركيا) - رويترز
آثار الدمار بسبب الاشتباكات في جنوب شرق تركيا (أرشيفية)
رابط مختصر

قتلت قوات الأمن التركية 29 مسلحا من #حزب_العمال_الكردستاني في عملية بمنطقة جبلية في إقليمي #أغري_وفان، حسب ما أعلنه مكتب حاكم إقليم تركي اليوم الجمعة.

وقال #الجيش_التركي أمس الخميس إن ثلاثة من جنوده وأحد أفراد مجموعة حراسة مسلحة ترعاها الدولة قتلوا في العملية التي انطلقت في منطقة #تندورك الجبلية الواقعة على حدود الإقليمين.

وانهار اتفاق وقف إطلاق النار بين #تركيا والمسلحين في يوليو/تموز 2015 وشهد جنوب شرق البلاد بعد ذلك بعضا من أسوأ أعمال العنف منذ بدأ حزب العمال الكردستاني تمرده في عام 1984.

وقُتل ما يربو على 40 ألف شخص معظمهم #أكراد في الصراع. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.

كلمات دالّة

#حزب العمال الكردستاني, #أغري وفان, #الجيش التركي, #تندورك, #تركيا, #أكراد, #الأكراد, #كردي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر