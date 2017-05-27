أميركا: لبناني على صلة بحزب الله يعترف بـ"غسل أموال"

اعترف لبناني متهم بمحاولة استغلال صلاته بميليشيات #حزب_الله في تنفيذ مخطط لغسل أموال #مخدرات بالتهمة المنسوبة إليه أمام محكمة اتحادية في #بروكلين بنيويورك.

وقال الادعاء الأميركي، أمس الجمعة، إن #جوزيف_أسمر، وهو من #بيروت ويبلغ من العمر 43 عاما، اعترف بالتهمة أمام قاضي المحكمة الجزئية الأميركية إريك فيتاليانو.

وكان #أسمر اعتقل في #باريس في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، وتم ترحيله إلى #الولايات_المتحدة بعد 14 شهرا.

وقال آرون ألتمان محامي أسمر لوكالة "رويترز"، إن موكله "أقر بالمسؤولية عن أفعاله ويتوق لأن يواصل حياته. وهو، قبل أي شيء، يفتقد أسرته ويصلي من أجل أن يلتئم شمله بها في المستقبل القريب".

وتم توجيه الاتهام لأسمر بعد نصب فخ للقبض عليه وعلى سيدة الأعمال اللبنانية #إيمان_القبيسي في عملية استمرت عامين، التقيا خلالها بضابط من إدارة مكافحة المخدرات الأميركية تظاهر بأنه تاجر #مخدرات.

وقال الادعاء إن أسمر زعم أنه محامٍ وله صلات بمصارف في أوروبا والشرق الأوسط تمكنه من #غسل_الأموال، وأن بإمكانه استغلال صلاته بحزب الله لتأمين شحنات المخدرات.

وقال الادعاء إن ضباطا سريين قدموا لأسمر وشركائه 400 ألف دولار، زعموا أنهم جنوها من #تجارة_المخدرات لغسلها مقابل عمولة.

ويواجه أسمر عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما. ولم يتحدد موعد بعد للنطق بالحكم، أما محاكمة #القبيسي فما زالت جارية.