التحذير الأمني في بريطانيا من "حرج" إلى "خطر"

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، #تيريزا_ماي، السبت، خفض درجة #التحذير_الأمني في #بريطانيا من "حرجة" إلى "خطرة" بعد رفعها الاثنين في أعقاب #اعتداء_مانشستر.

وقالت ماي في بيان: "حصلت تحركات كبيرة للشرطة في الساعات الـ24 الماضية، وهناك 11 مشتبهاً بهم قيد التوقيف"، مضيفة أنه "في ضوء التطورات، فإن المركز المشترك المستقل لتحليل المعلومات المتعلقة بـ #الإرهاب اتخذ قرارا بخفض درجة الإنذار من حرجة إلى خطرة".

ويعني هذا الإجراء أن وقوع اعتداء أصبح "محتملاً جداً"، لكنه لم يعد "وشيكاً".

وكان مستوى الإنذار قد رفع إلى الحد الأقصى الثلاثاء بعد اعتداء مانشستر الذي أسفر عن سقوط 22 قتيلاً و166 جريحاً مساء الاثنين.