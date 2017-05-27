بريطانيا توقف مشتبهاً بهما آخرين في اعتداء مانشستر

أعلنت #الشرطة_البريطانية في بيان، السبت، توقيف مشتبه بهما آخرين بعد قيامها بعملية #تفجير تحت السيطرة خلال مداهمة في #مانشستر في إطار التحقيق حول الاعتداء الذي أوقع 22 قتيلاً في هذه المدينة مساء الاثنين.

يذكر أنه مع توقيف المشتبه بهما، وهما رجلان في الـ20 والـ22 من العمر، يرتفع عدد الموقوفين في إطار التحقيق إلى 11 مشتبهاً بهم.

ويدعى منفذ الاعتداء #سلمان_العبيدي (22 عاماً)، مولود في مانشستر من والدين ليبيين. كان توجه مؤخراً إلى #ليبيا، وعاد منها إلى #بريطانيا قبل أربعة أيام على الاعتداء.

وكانت أجهزة الأمن الليبية قد أوقفت أحد أشقاء سلمان ووالده في #طرابلس.

وأعلن قائد شرطة مكافحة #الإرهاب البريطانية، مارك راولي، الجمعة، أن الشرطة "قبضت على عدد كبير من أعضاء شبكة مرتبطة باعتداء مانشستر.

وقال راولي: "نحن سعداء لأننا قبضنا على أحد أهم العناصر الذين كنا قلقين بشأنهم، لكن لا يزال أمامنا عمل إضافي".