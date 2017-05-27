بعد 41 يوماً.. الأسرى الفلسطينيون يعلقون "إضرابهم"

أعلنت مصلحة #السجون_الإسرائيلية انتهاء #إضراب_الأسرى الفلسطينيين في ختام مفاوضات ماراثونية مع قيادة الإضراب والأسير #مروان_البرغوثي، يأتي ذلك بعد 41 يوماً من الإضراب.

ومن المرتقب أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل الاتفاق الذي يشمل زيادة عدد الزيارات للأسرى لتصبح مرتين شهرياً.

من جهتهم، أعلن #الأسرى_الفلسطينيون تعليق إضرابهم عن الطعام لمدة 24 ساعة، تبدأ خلالها مصلحة السجون الإسرائيلية في تنفيذ مطالبهم.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود #عباس قد أجرى اتصالا هاتفيا، أمس الجمعة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو، تم خلاله بحث مسألة الأسرى ومطالبهم.

جرى بعدها تواصل بين قيادات أمنية فلسطينية وإسرائيلية، ثم عقدت مباحثات ماراثونية مع قيادة #الإضراب في السجون حتى ساعات الفجر الأولى، إلى أن أُعلِن عن الاتفاق.

وفي سياق متصل، قال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى في منظمة التحرير لوكالة "رويترز": "بعد مفاوضات استمرت 20 ساعة مع قيادة الإضراب، على رأسهم مروان البرغوثي، تم التوصل لاتفاق ينهي إضراب المعتقلين الذي استمر أربعين يوما". وأوضح قراقع أنه لا توجد لديه تفاصيل حول هذا الاتفاق.

وبدأ مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ 17 ابريل/نيسان الماضي، إضرابا مفتوحا عن الطعام بقيادة مروان البرغوثي (59 عاما)، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي يقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد أمضى منها 15 عاما.

ويطالب المعتقلون بإنهاء سياسة العزل الانفرادي والاعتقال الإداري، إضافة إلى مطالب تتعلق بزيارة ذويهم، وكذلك أمور تتعلق بالصحة والتعليم.