مع بداية شهر رمضان.. مقتل العشرات في أفغانستان

قتل مهاجم يشتبه بأنه انتحاري ما يصل إلى 14 شخصاً في #أفغانستان السبت، في اليوم الأول من شهر #رمضان.

وقال مسؤولون إن مهاجماً من #طالبان فجر #سيارة_ملغومة قرب ملعب كرة قدم قريب من قاعدة عسكرية في إقليم خوست بشرق البلاد.

وأفاد رئيس قطاع الصحة العامة في خوست، جول محمدين منجل، بأن أطباء مستشفى محلي استقبلوا 14 جثة على الأقل وثمانية مصابين.

وتابع: "الجثث غير واضحة المعالم ويصعب القول ما إذا كانوا مدنيين أم قوات أمن".

من جهته، ذكر متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نجيب دانيش، أن عدد القتلى 13 شخصاً، فيما أصيب ثمانية، بينهم طفلان.

وأعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، مسؤولية الحركة عن هجوم خوست وقال إنه استهدف أفراداً في قوات الأمن الأفغانية.

ولم يلحظ شاهد من رويترز في موقع الهجوم وجود مركبات للجيش أو الشرطة بين تلك التي دمرها الانفجار.

كذلك أسفر قتال بين #متطرفين وقوات #الأمن عن سقوط 36 قتيلاً على الأقل.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم بادغيس بشمال غرب البلاد، زاهر باهاند، إن إرهابيين هاجموا قوات أمن في حي قادس بالإقليم، مما أدى إلى نشوب قتال أسقط 22 قتيلاً بين المسلحين وستة من قوات الأمن وثمانية مدنيين.

من جهته، أعلن حاكم إقليم ننكرهار، جولاب منجر، في بيان أن بعض السكان في منطقة أكين ثاروا الجمعة ضد مقاتلين من تنظيم #داعش سيطروا على أغلب المنطقة، مما تسبب في معارك أدت إلى مقتل 15 متطرفاً وستة مدنيين.

وتقاتل الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب إرهابيي طالبان و"داعش" في أنحاء البلاد.

وزادت طالبان هجماتها في الأسابيع الأخيرة قبل رمضان بسلسلة ضربات في قندهار وبكتيا وهلمند وأقاليم أخرى.