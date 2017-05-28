زعيم كوريا الشمالية يختبر سلاحا جديدا مضادا للطائرات

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن زعيم البلاد كيم جونج أون، أشرف بنفسه على اختبار #نظام_أسلحة جديد مضاد للطائرات، وأمر بإنتاجه بشكل ضخم ونشره في كل أنحاء كوريا الشمالية، وذلك بعد أسابيع من #التجارب_الصاروخية الباليستية التي أجرتها #بيونغ_يانغ في تحد للعالم.

ولم توضح وكالة الأنباء المركزية الكورية طبيعة السلاح على وجه الدقة أو موعد التجربة التي قالت إن أكاديمية علوم الدفاع الوطني نظمتها، وهي وكالة مدرجة على القائمة السوداء، ويُعتقد أنها تطور صواريخ وأسلحة نووية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، الأحد، إن"كيم جونج أون شاهد اختبار نوع جديد من أنظمة الأسلحة الموجهة المضادة للطائرات نظمته أكاديمية علوم الدفاع الوطني.

ونقلت الوكالة عن زعيم البلاد قوله: "لا بد أن يتم إنتاج نظام الأسلحة هذا، والذي تم التأكد بعناية من قدرته في العمليات، بشكل ضخم لنشره في كل أنحاء البلاد، من أجل إفساد الحلم الشرير للعدو للسيطرة على الجو والتفاخر بالتفوق الجوي".

وذكرت الوكالة أن مساعدي كيم العسكريين كانوا بصحبته أثناء الاختبار.

برامج أسلحة طموحة

وتدفع كوريا الشمالية من أجل تطوير مجموعة كبيرة من أنظمة الأسلحة منذ أوائل العام الماضي بوتيرة غير مسبوقة، من بينها #صاروخ بعيد المدى قادر على ضرب البر الأميركي، وقامت في الأسابيع الأخيرة باختبار صاروخ باليستي متوسط المدى محققة بعض التقدم الفني.

وترفض كوريا الشمالية عقوبات الأمم المتحدة وعقوبات فرضتها دول أخرى من جانب واحد ضد برنامجها للأسلحة بوصفها خرقا لحقها في الدفاع عن النفس، وتقول إن هذا البرنامج ضروري لمواجهة العدوان الأميركي. وتنفي #الولايات_المتحدة أي نية لمهاجمة كوريا الشمالية.