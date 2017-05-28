زيارة ترمب تعزز قوة نتنياهو في استطلاعات الرأي

أشار استطلاع للرأي نشرته القناة الثانية العبرية، مساء الجمعة، إلى أن موقف حزب الليكود بقيادة #بنيامين_نتنياهو تعزز بعد زيارة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب الأخيرة إلى #إسرائيل.

وحسب الاستطلاع فإنه لو جرت الانتخابات اليوم لكان #الليكود سيحصل على 30 مقعدا، بزيادة 8 مقاعد عن العدد الذي حصل عليه في الاستطلاع السابق للقناة.

ووفق #الاستطلاع، فإن الأصوات التي أضيفت إلى الليكود جاءت في غالبيتها من حزب يئير لبيد "يوجد مستقبل".

وأفاد الاستطلاع الذي أجراه معهد "مدغام" بقيادة مانو غيباع ود. مينا تسيماح، وبالتعاون مع "أي بانيل"، أن حزب "يوجد مستقبل" كان سيحصل على 22 مقعدا فقط،، والقائمة المشتركة على 13 مقعدا، والمعسكر الصهيوني على 12، والبيت اليهودي على 9 مقاعد، بينما يحصل كل من #شاس، يهدوت هتوراة، كلنا وإسرائيل بيتنا على 7 مقاعد. ومنح الاستطلاع لحركة ميرتس 6 مقاعد، بينما توقع فشل حزب يؤسسه وزير الأمن السابق #موشيه_يعلون باجتياز نسبة الحسم.

تأييد لحل الدولتين

وحول ما إذا كان تغيير زعيم المعسكر الصهيوني سيعدل النتائج، أوضح الاستطلاع أنه لو ترأس إيهود براك الحزب فإنه سيحصل على 15 مقعدا، بينما سيحصل على 12 مقعدا بقيادة هرتسوغ.

وفي سؤال حول الشخص الملائم لقيادة الحكومة، حظي نتنياهو بتأييد نسبة 35%، مقابل 14% للبيد، و% لبراك، و6% ليعلون، و5% لبينت، و4% فقط لهرتسوغ.

وقال حوالي 50% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون اتفاق سلام يقوم على حل الدولتين على أساس حدود 1967. وكشف 47% أنهم يؤيدون اتفاقا يشمل تبادلا للأراضي والحفاظ على كتل المستوطنات الكبرى، مقابل 39% عارضوا هذه الفكرة، وذكر 14% أنهم لا يعرفون.