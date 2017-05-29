الإمارات: على قطر تغيير سلوكها الضار بدول الخليج

طالب #وزير_الدولة_الإماراتي_للشؤون_الخارجية #أنور_قرقاش ، #قطر من دون أن يذكرها بالاسم بالالتزام بتعهداتها وتغيير سلوكها الذي أضر بدول #الخليج درءاً - لما سمّاه قرقاش - بالفتنة التي تحمل خطراً جسيماً.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات له على تويتر فجر ليل الأحد إن #دول_مجلس_التعاون تمر بأزمة حادّة، مضيفاً أن درء الفتنة يكمن في تغيير السلوك وبناء الثقة واستعادة المصداقية.

تمر دول مجلس التعاون بأزمة حادّة جديدة وفتنة تحمل في ثناياها خطرا جسيما، ودرء الفتنة يكمن في تغييّر السلوك وبناء الثقة وإستعادة المصداقية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٨ مايو، ٢٠١٧

واعتبر قرقاش أن استقرار وأمن دول المجلس متصل ومترابط وكذلك مستقبلها، مشيراً إلى أن الصبر والتغاضي له حدوده فيما الطريق السوي يكون عبر المصارحة والمصداقية والثقة.

إلا أن قطر لا تزال على ما يبدو تدير الأذن الصماء، فبعد الغضب الخليجي من تصريحات أمير قطر يبدو أن #الدوحة اختارت بشكل وبآخر تأكيدَ خِياراتها، وذلك عبر اتصال جرى الأحد بين أمير قطر و #الرئيس_الإيراني أكد فيه #الشيخ_تميم على الرغبة في تعزيز العلاقات مع #طهران.