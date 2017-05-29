تحطم مقاتلة يونانية في البحر المتوسط

أفادت صحيفة "PROTOTHEMA" بسقوط مقاتلة من طراز #ميراغ 2000 فرنسية الصنع تابعة لسلاح #الجو_اليوناني وتحطمها في #البحر_المتوسط خلال تدريب قتالي.

وذكرت أن الحادث وقع الساعة 12:18 من ظهر اليوم الاثنين، خلال تدريبات جوية بالقرب من جزيرة سكوبيلوس.

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب المحتمل لمثل هذه الحوادث والكوارث الجوية هو تعطل محرك إحدى المقاتلات أو عطل فني في منظومة إدارة الطائرة.

ونوهت بأن الطيار تمكن من القفز بالمظلة وبقي حياً في مياه البحر الأبيض المتوسط واتصل بفرق الإنقاذ التي توجهت إلى مكان الحادث على متن مروحيتين.