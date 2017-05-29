توقيف شاب عمره 19 عاماً في التحقيق باعتداء مانشستر

أعلنت #الشرطة_البريطانية عن #توقيف #شاب عمره 19 عاماً في وقت متأخر، الأحد، في إطار #التحقيق بـ #تفجير #مانشستر بعد عملية #تفتيش في أحد الأحياء في جنوب شرقي المدينة.

ومع اعتقال الشاب في منطقة غورتون في مانشستر "للاشتباه بقيامه بمخالفات في #خرق لقانون #مكافحة_الإرهاب "، يصل عدد الموقوفين المشتبه بعلاقتهم بالهجوم في #بريطانيا إلى 13 شخصاً، بحسب بيان لشرطة مانشستر.

وكانت #الشرطة_البريطانية قد أعلنت في بيان، السبت، توقيف مشتبه بهما آخرين بعد قيامهما بعملية #تفجير تحت السيطرة خلال مداهمة في #مانشستر في إطار التحقيق حول الاعتداء الذي أوقع 22 قتيلاً في هذه المدينة مساء الاثنين الماضي.

ويدعى منفذ الاعتداء #سلمان_العبيدي (22 عاماً)، مولود في مانشستر من والدين ليبيين. كان توجه مؤخراً إلى #ليبيا، وعاد منها إلى #بريطانيا قبل أربعة أيام على الاعتداء.

وكانت أجهزة الأمن الليبية قد أوقفت أحد أشقاء سلمان ووالده في #طرابلس.

وأعلن قائد شرطة مكافحة #الإرهاب البريطانية، مارك راولي، الجمعة، أن الشرطة "قبضت على عدد كبير من أعضاء شبكة مرتبطة باعتداء مانشستر.

وقال راولي: "نحن سعداء لأننا قبضنا على أحد أهم العناصر الذين كنا قلقين بشأنهم، لكن لا يزال أمامنا عمل إضافي".