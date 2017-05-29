رئيس الفلبين يدعو الانفصاليين لمحاربة داعش مقابل حوافز

ناشد #الرئيس_الفلبيني #رودريجو_دوتيرتي الانفصاليين و #المتمردين الذين يقودهم الماويون للانضمام إلى الحكومة في حملتها على المتشددين المرتبطين بتنظيم #داعش .

وفي ظل تزايد المخاوف من سعي تنظيم داعش لاكتساب موطئ قدم في البلاد، عرض دوتيرتي تقديم أموال أو حتى إيواء مقاتلي الجماعات التي تعارض الدولة منذ أمد بعيد إذا شاركوا في الحرب على العدو المشترك وهو #جماعة_موتي.

وقال دوتيرتي إن الفكرة عرضها زعيم إحدى #الجماعات_الانفصالية.

وأعلنت جماعة موتي مبايعتها لتنظيم داعش وتقاتل القوات الحكومية منذ أن فرضت حصارا على مدينة حكومية قبل ستة أيام.

وخلال زيارة لقاعدة عسكرية في جزيرة جولو التي تخوض فيها القوات الحكومية قتالا ضد جماعة متشددة أخرى هي جماعة أبو سياف، قال دوتيرتي إنه سيعامل الجماعات الشيوعية والانفصالية نفس معاملة القوات الحكومية إذا انضمت إلى محاربة المتشددين.

وقال في فيديو أذيع الأحد "سأستأجركم كجنود.. نفس الرواتب ونفس المميزات وسأبني لكم بيوتا في بعض المناطق".

واستخدم الجيش الأحد طائرات هليكوبتر هجومية ومدفعية وقوات برية في محاولته لاستعادة السيطرة على مدينة ماراوي في جزيرة مينداناو، حيث تبدي جماعة موتي مقاومة شرسة.

وقُتل 61 متمردا و15 من قوات الأمن وتسعة مدنيين في العنف، ونزح عشرات الآلاف من الأشخاص.