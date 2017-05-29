لبنان.. مقتل 3 من كبار مسؤولي حزب الله بحادث سير

لقي 3 مسؤولين كبار من ميليشيا حزب الله اللبناني مصرعهم وأصيب آخر بجروح، إثر تعرضهم لحادث سير وقع مساء أمس الأحد، في بلدة الطيري جنوب لبنان.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن عربة تقل 4 أشخاص، وهم: (خضر ناصر ونزيه حرب من بلدة يارون ومهدي سليم فاضل من بلدة حداثا، والمصاب حسين غشام)، تعرضت لحادث سير بالقرب من مدينة ملاهي فاميلي بارك في بلدة الطيري، في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية، جنوب لبنان، ما أدى لمقتل 3 منهم وإصابة الآخر بجروح.

وذكرت قناة "المستقبل" اللبنانية أن الثلاثة هم من كوادر حزب الله الفاعلة، مشيرةً إلى أن القتلى من القادة رفيعي المستوى من ميليشيا حزب الله".

وأظهرت صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من الحادث، حيث تحطمت السيارة التي كانت تقلهم بالكامل.