ماكرون لبوتين: استخدام "الكيمياوي" في سوريا خط أحمر

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا خط أحمر بالنسبة لفرنسا، وإن استخدامها سيدفع بلاده للرد.

جاء ذلك في أول اجتماع له منذ توليه المنصب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في باريس.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع بوتين "أي استخدام للأسلحة الكيمياوية سيستدعي عملا انتقاميا وردا سريعا، على الأقل من ناحية فرنسا"، مضيفا أن هدفه هو محاربة الإرهاب، وأنه يرغب في العمل مع بوتين من أجل هذا.

ويدعم بوتين الرئيس السوري بشار الأسد، بينما يشارك ماكرون في تحالف غربي يدعم فصائل سورية معارضة، واتهم الأسد باستخدام أسلحة كيمياوية في الماضي.

وقال ماكرون إنه تبادل وجهات النظر بشكل صريح مع بوتين، وإنهما عبرا عن آراء متباينة بشأن عدد من الموضوعات.

هذا واستقبل الرئيس الفرنسي #إيمانويل_ماكرون نظيره الروسي #فلاديمير_بوتين في قصر #فرساي خارج باريس الاثنين في أول لقاء ثنائي بينهما.

وسيعقد ماكرون وبوتين، اللذان توجد بينهما خلافات واضحة حول #أوكرانيا و #سوريا، مؤتمراً صحافياً بعد لقائهما، كما سيفتتحان أيضاً معرضاً بمناسبة مرور 300 عام على زيارة القيصر بطرس الأكبر إلى فرنسا عام 1717.