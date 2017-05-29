ميركل بعد قمتين مع ترمب: على أوروبا أخذ مصيرها بيدها

قالت المستشارة الألمانية #أنجيلا_ميركل، الأحد، إن #أوروبا لا يمكنها بعد الآن الاعتماد بشكل كامل على #حلفائها في إشارة إلى اجتماعات صعبة خلال قمتين لمجموعة #الدول_السبع الصناعية الكبرى و #حلف_شمال_الأطلسي .

ولم تذكر ميركل بالاسم الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الذي انتقد كبار حلفاء بلاده في حلف شمال الأطلسي، ورفض التصديق على #اتفاق عالمي حول #تغير_المناخ لكنها قالت في خطاب في #ميونيخ إن الأيام التي كان يمكن لأوروبا الاعتماد فيها كلية على آخرين "ولت بدرجة ما".

وقالت "شهدت ذلك في الأيام القليلة الماضية... ولذلك السبب أقول فقط إن علينا نحن الأوروبيون أن نأخذ مصيرنا في أيدينا. بالطبع في صداقة مع الولايات المتحدة الأميركية وفي صداقة مع بريطانيا العظمى وبحسن جوار كلما تسنى ذلك مع دول أخرى حتى مع روسيا".

وأضافت "لكن علينا أن نعرف ما يجب أن نقاتل لأجله في مستقبلنا بأنفسنا.. لمصيرنا كأوروبيين".

والتقى ترمب خلال قمة استغرقت يومين لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان لمناقشة عدة قضايا، ما تسبب في إحباط دبلوماسيين أوروبيين باضطرارهم للعودة لملفات كانوا يأملون أنها حسمت بالفعل منذ فترة طويلة.

لكن رئيس المجلس الأوروبي #دونالد_توسك قال الأحد إنه متفاءل في الوقت الراهن أكثر من الفترة التي تلت الانتخابات الأميركية في نوفمبر تشرين الثاني، بعد أن عقد زعماء في الاتحاد الأوروبي محادثات مع ترمب في #بروكسل .

وقال "ما أنا متأكد منه تماماً بعد ذلك الاجتماع هو أن على الرغم من بعض التعبيرات والسلوكيات الاستثنائية وما شابه فإن شركاءنا في مجموعة السبع أكثر مسؤولية من أول انطباع جاءنا بعد الانتخابات في الولايات المتحدة".

وعن فرنسا قالت ميركل إنها تتمنى للرئيس إيمانويل ماكرون النجاح، وأضافت "أينما يمكن لألمانيا المساعدة.. ألمانيا ستساعد لأن ألمانيا ستزدهر فقط إذا كانت أوروبا مزدهرة".