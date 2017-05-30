السودان يعتمد قرار حظر السلع الزراعية والحيوانية من مصر

أقر #مجلس_الوزراء_السوداني توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية والحيوانية عبر الموانئ والمعابر الحدودية والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من هناك.

وأوردت وكالة أنباء السودان الرسمية أن الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس الجمهورية أمر اليوم الثلاثاء بتنفيذ قرارات وزارة التجارة الخاصة بمنع دخول السلع الزراعية والحيوانية ومنتجاتها عبر الموانئ والمعابر الحدودية والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من جمهورية #مصر العربية وذلك على النحو التالي.

1- إنفاذ قرارات وزارة التجارة الخاصة بمنع دخول السلع الزراعية والحيوانية من مصر .

2-حصر السلع الأربع (لبن -سكر-شاي-زيت) ذات المنشأ غير المصري نوعها وحجمها ومستورديها وتاريخ وصولها إلى الموانئ السودانية ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء.

3-وقف استيراد أي تقاوي أو شتول من جمهورية مصر العربية وإجراء كافة التحوطات اللازمة للوارد منها.

4-التأكيد على أن حظر الواردات من مصر نهائيا مع قفل الحظائر الجمركية أمام أي واردات مصرية صدر فيها قرار.

5-وقف أي فحوصات للمدخلات في الموانئ الجافة على أن يتم الفحص فقط في النقاط الحدودية للبلد.

6 -يعمل اتحاد أصحاب العمل على استيراد السلع مباشرة من المنشأ دون عبورها بجمهورية مصر العربية.

وفرض السودان في مارس الماضي حظرا شاملا على السلع الزراعية المصرية مما شدد القيود التي كان قد فرضها في سبتمبر الماضي لحظر الفواكه والخضروات والأسماك المصرية بفعل مخاوف صحية حسب تصريحات الحكومة السودانية.

وتقول الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالسودان إن فحوصاتها أثبتت وجود فطريات في عينات #البرتقال_المصري بسبب تعرض الفاكهة للري بمياه الصرف الصحي.

وفي زيارته الأخيرة للسودان طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري الحكومة السودانية بمراجعة قرارها الخاص بوقف السلع الزراعية.

وبحسب مذكرة العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقارب المليار دولار.



وتمر العلاقات السودانية المصرية بتوتر حاد على خلفية عدة قضايا منها النزاع الحدودي على مثلث حلايب الحدودي والاتهامات المتبادلة بدعم المعارضة على الجانبين وتباين وجهات النظر حول سد النهضة وقضايا إقليمية أخرى مثل الأزمة في #ليبيا.

وفي الشهر الماضي زار السودان وزير الخارجية المصري #سامح_ شكري لإزالة "سوء الفهم" في العلاقة بين البلدين حسبما أعلنت الخارجية المصرية.

وشهدت الزيارة الإعلان عن ميثاق شرف إعلامي لوقف التراشاقات بين البلدين.

وفي تطور كبير اتهم الرئيس #البشير الأسبوع الماضي الحكومة المصرية بدعم الهجوم الأخير الذي نفذته حركات متمردة في شرق وشمال دارفور وقال إن المتمردين استعملوا مدرعات مصفحة صنعت في مصر بجانب آليات عسكرية بينها مضادة للطائرات لكن الحكومة المصرية نفت تلك الاتهامات.

وعلق وزير الخارجية السوداني على نحو مفاجئ زيارة إلى القاهرة كان مقررا لها غدا الأربعاء إلى أجل غير مسمى.