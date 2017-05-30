الشرطة الأوروبية: عودة عدد كبير من المقاتلين مع داعش

أعلنت الشرطة الأوروبية ( #يوروبول ) بأنها سجلت انخفاضا كبيرا في السفر إلى مناطق القتال وارتفاعا في عودة المقاتلين من سوريا والعراق.

وكانت عدد من الحكومات الأوروبية قد واجهت أزمة قانونية مع العائدين من القتال بصفوف تنظيم داعش حيث يواجه القضاء الفرنسي معضلة كبيرة فيما يخص الإجراءات القضائية بحق المقاتلين الفرنسيين العائدين من سوريا، والتي ستتكثف في الأشهر المقبلة، وتتمثل بصعوبة معرفة ما قاموا به هناك وتثبيت هذه الوقائع.

وبعد اجتيازهم الحدود التركية-السورية ووصولهم إلى المناطق التي تسيطر عليها مختلف المجموعات المقاتلة التي ليست جميعها متطرفة، يدخلون إلى عالم تستحيل فيه التحقيقات وينعدم فيه عمل أجهزة الاستخبارات تقريبا.

وإذا لم يقوموا بأنفسهم بنشر صور لهم على الإنترنت، يرتكبون فيها فظاعات أو يلعبون كرة القدم برؤوس مقطوعة، أو يرفعون أسلحة كلاشينكوف أو إشارات النصر على مدرعات، ما يمكن أن يعتبر دليلا في ملف الادعاء، يمكن لهؤلاء أن يؤكدوا أنهم لم يقوموا سوى بمعالجة الجرحى أو إصلاح سيارات أو حراسة منازل.