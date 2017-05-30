طيار ليبي داهموه فجراً بأقصى الجنوب البريطاني واعتقلوه

داهموا شقة عند الفجر ببلدة Shoreham-on-sea البعيدة في أقصى الجنوب البريطاني 93 كيلومتراً عن #لندن، واعتقلوا فيها ليبياً اسمه علاء زكري، تعلم الطيران حديثاً ببريطانيا المقيم فيها منذ 5 سنوات، ومنها يدير موقعاً للتسوق والمعاملات التجارية الإلكترونية أسسه باسم "حاسوب الآفاق" في #ليبيا، حيث تسكن عائلته بطرابلس الغرب، ووالدته الدكتورة أمل عزوز، تحدثت من مالطا إلى صحيفة بريطانية عن ابنها المستأجر شقة أعلى صالون للحلاقة في "شوريهام أون- سي" القريبة من مدينة "برايتون" السياحية الشهيرة.

علاء زكري، البالغ 23 سنة، اعتقله الاثنين عناصر من جهاز مكافحة #الإرهاب، اشتباهاً بإمكانية أن يكون له دور ما في المجزرة التي نفذها الليبي الأصل، #سلمان_العبيدي، يوم الاثنين قبل الماضي في مدينة #مانشستر، لكن والدته نفت حين اتصلت بها صحيفة "الغارديان" البريطانية أمس، أن تكون له أي علاقة بما يعتقدون أنها #شبكة_إرهابية تم اعتقال 16 مشتبهاً بالتورط فيها حتى الآن، وقالت عن ابنها الذي تجولت "العربية.نت" في حسابه "الفيسبوكي" كما بموقع الشركة التي أسسها، أنه "بعيد عن هذا النوع من التصرف"، في إشارة منها إلى #التطرف و #الإرهاب.

اعتقاله في تلك المنطقة دليل على اتساع رقعة المطاردة

أيضاً تحدث صاحبة صالون الحلاقة في البلدة، واسمها فيوليت مايندا، وقالت للصحيفة إنها ستشعر بصدمة فيما لو كانت لزكري أي علاقة أيضاً بما حدث في مانشستر البعيدة عن حيث يقيم أكثر من 424 كيلومتراً، ووصفته بأنه "شاب لطيف جداً" وفق تعبيرها.

وفي عدد الثلاثاء من صحيفة "التايمز" البريطانية، أن زكري وصل إلى #بريطانيا من #طرابلس_الغرب حين كان بعمر 18 سنة، ودرس في كلية Northbrook وأنهى فيها امتحانه على تعلم #الطيران، وشرحت في ما تلخصه "العربية.نت" من خبرها، أن اعتقاله في تلك المنطقة يدل على اتساع رقعة المطاردة التي تقوم بها أجهزة الأمن البريطانية، ضد المشتبه في تورطهم بما حدث في مانشستر.

ثم انتقل وصديقته البريطانية للإقامة بشقته الحالية

صحيفة "الصن" البريطانية أيضاً، كانت أكثر من تحدث إلى معارفه في البلدة، ونقلت عن إحداهن أن صديقة بريطانية بدأت تقيم معه في الشقة منذ عامين "ونراها ثملة في معظم الأحيان" فيما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" أنه أمضى 3 سنوات من تعلمه على الطيران "مقيماً مع بريطاني وزوجته، وعمر كل منهما 65 و70 سنة، ثم انتقل للإقامة وصديقته البريطانية في شقته الحالية"، ووصفته زوجة البريطاني بأنه كان يصلي يومياً "لكن لم يظهر عليه أي تطرف"، وفق تعبيرها.

وفي حسابه "الفيسبوكي" يذكر علاء زكري أنه تلقى علومه في "المدرسة الأميركية بطرابلس الغرب"، كما في مدرسة يبدو من اسمها Pisa أنها إيطالية. وعن إقامته في بريطانيا، يذكر أنه يقيم في مدينة "برايتون" الساحلية. أما في موقع Wayn التواصلي، وزارته "العربية.نت" أيضاً، فنشر صورتين نراهما أعلاه، ولا تشيران إلى أنه من النوع المتطرف دينياً.