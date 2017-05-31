السلوفاكي ميروسلاف رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة

اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، وزير الخارجية السلوفاكي #ميروسلاف لاجاك رئيسا لها لمدة عام.

وسيتولى مهامه في أيلول/سبتمبر 2017 ليرأس الدورة 72 للجمعية العامة.

وانتخب لاجاك على وقع التصفيق حيث كان المرشح الوحيد. وهو أول سلوفاكي يتولى هذا المنصب.

وبحسب نظام التناوب الساري في الجمعية فإنه يتم في الغالب اختيار الرئيس بشكل مسبق من قبل التجمعات الإقليمية في الجمعية.

وألقى لاجاك كلمة أمام الجمعية قال فيها إنه حدد سلسلة من الاولويات منها "الدبلوماسية الوقائية" والبحث عن حل مشكلة الهجرة والدفاع عن حقوق الإنسان وتقليص الفوارق.

وقال "يمكننا أن نقوم بالمزيد لتحقيق تقارب بين #الأمم_المتحدة ومواطني العالم".

وشدد أيضا أمام الصحافيين على أهمية اتفاق #باريس حول المناخ رافضا التكهن حول إمكانية الانسحاب الأميركي منه. واعتبر أن "المناخ أولوية وقضية بقاء بالنسبة إلى بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة" في إشارة خصوصا إلى الجزر الصغيرة المهددة بارتفاع منسوب المياه.

وأضاف أن "اتفاق باريس هو أحد أكبر النجاحات التي حققها المجتمع الدولي مؤخرا وعلينا أن نطبقه".

والدبلوماسي لاجاك (54 عاما) هو وزير خارجية #سلوفاكيا الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي منذ 2012.

وكان في سن الـ 31 أصغر سفير لبلاده حيث تولى تمثيلها في اليابان.

وكلف بالخصوص تنظيم استفتاء استقلال مونتينيغرو في 2006 قبل تعيينه في 2007 ممثلا خاصا للاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك.