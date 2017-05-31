القضاء يفسح طريق الدرونز الإسرائيلية إلى ألمانيا

رفضت محكمة ألمانية الأربعاء طعناً قانونياً من شركة تصنيع الأسلحة الأميركية (جنرال أتوميكس) على خطط #برلين استئجار طائرات مسلحة بلا طيار (درونز) من شركة إسرائيل لصناعات الفضاء والطيران أو (إسرائيل إيروسبيس إندستريز) مفسحة الطريق ليمضي برنامج الطائرات بلا طيار قدماً.



وفي أوائل العام الماضي أعلنت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين أن #الجيش_الألماني سيستأجر طائرات بلا طيار من طراز هيرون تي.بي. مقابل نحو 580 مليون يورو (652 مليون دولار) بدلاً من شراء طائرات من نوع بريديتور بي. التي تنتجها جنرال أتوميكس أو شركة (آر.يو.إيه. جي) السويسرية وهو ما دفع الشركتين للاحتجاج.



ونقلت #جنرال_أتوميكس معركتها إلى هيئة مكافحة الاحتكار في #ألمانيا ثم إلى المحاكم.



وقالت الشركة في ذلك الحين إنها قدمت الطعن القانوني "لضمان أن تكون عملية الشراء منافسة نزيهة ومفتوحة بما يضمن أن تشتري #وزارة_الدفاع_الألمانية الحل الأفضل تكنولوجيا وتكلفة".



ورفضت المحكمة العليا في دوسلدورف الشكوى الأربعاء وحكمها نهائي.



وخطة استئجار الطائرات بلا طيار إجراء مؤقت إلى أن يصنع #الاتحاد_الأوروبي طائرة خاصة به. وتعتزم فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تطوير طائرة بلا طيار في مشروع مشترك بحلول عام 2025.