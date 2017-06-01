الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينية طعنت جندياً

أصيبت فلسطينية بجروح بليغة، صباح الخميس، حين أطلقت قوات إسرائيلية النار عليها بعدما طعنت جنديا خارج #مستوطنة شمالي #الضفة_الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن الجيش وخدمات الإسعاف.

ويأتي الهجوم قبل أيام من الذكرى الخمسين لحرب عام 1967 التي احتلت فيها إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقالت خدمات الإسعاف الإسرائيلية إنه تم نقل الجندي لتلقي العلاج بعد إصابته في الجزء العلوي من جسمه، بينما أصيبت #الفلسطينية بجروح بليغة وهي في حالة خطرة.

وأقدمت الفلسطينية على طعن الجندي بواسطة " #سكين " عند مدخل #مستوطنة #ميفو_دوتان جنوب غرب مدينة جنين، بحسب ما أوضح الجيش.

ومنذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2015، تشهد #الأراضي_الفلسطينية و #القدس وإسرائيل أعمال عنف أسفرت عن مقتل 266 فلسطينيا و41 إسرائيليا وأميركيين اثنين وأردنيين اثنين وإريتري وسوداني، وفق إحصاءات إعلامية.

ومعظم الفلسطينيين الذين قتلوا نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجمات على إسرائيليين بواسطة السلاح الأبيض، وفق المصادر الإسرائيلية. وتراجعت وتيرة العنف في الأشهر الأخيرة.