المهاجرون يعانقون الموت.. والمهربون يجنون المليارات!

35 مليار دولار سنوياً يجنيها تجار البشر عداً ونقداً من #رحلات_الموت عبر المتوسط، التي يحمّلون فيها مئات اللاجئين والمهاجرين. هذا الرقم ليس اعتباطياً بل صدر، الأربعاء، عن منظمة #الهجرة الدولية IOM.

وفي هذا السياق، قال رئيس المنظمة الدولية، إن مهربي البشر يكسبون نحو 35 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم، ويحركون مأساة #المهاجرين الذين يفقدون حياتهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وتتزايد أعداد من يموتون وهم يفرون من إفريقيا ومناطق أخرى بسبب الصراعات والأزمات الإنسانية محاولين الوصول إلى أوروبا عن طريق ليبيا ويشجعهم على ذلك مهربون.

1700 ابتلعهم البحر عام 2017

وقال وليام لاسي سوينج، رئيس المنظمة لوكالة رويترز، إن عدد من ماتوا أثناء عبور البحر المتوسط بلغ 1700 حتى الآن هذا العام قبل موسم الصيف الذي تقبل فيه أعداد أكبر عادة على القيام بالرحلة الخطرة بالمقارنة مع 3700 في عام 2015 بكامله، وخمسة آلاف في العام الماضي.

وأضاف في مقابلة على هامش مؤتمر عن الهجرة "علينا أن نتوخى الحذر الآن، لأن هؤلاء هم من علمنا بموتهم، لكن كم عدد الجثث التي غرقت في البحر المتوسط أو دفنت في رمال الصحراء الكبرى؟".