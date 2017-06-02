الكويت تفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن

فازت #الكويت، الجمعة، بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين تبدأ في يناير/كانون الأول 2018.

وحصلت الكويت على 188 صوتا من أصل 192 صوتا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب وكالة "كونا".

وقال وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح في مؤتمر صحافي "لدينا مسؤولية بالتوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمات التي تعيشها المنطقة".

وأضاف "نتطلع إلى حوار مع #إيران على أساس القوانين الدولية".

#الكويت تنضم للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي بدءا من عام 2018، بعد حصولها على 188 صوتا في الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة. pic.twitter.com/3sGE6RkvRQ — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) June 2, 2017

هذا وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة إلى جانب الكويت كلا من ساحل العاج و #غينيا الاستوائية وبيرو وبولندا لعضوية مجلس الأمن الدولي لفترة مدتها عامان.

ويتألف مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين لهم حق النقض (فيتو) وهم #الولايات_المتحدة و #بريطانيا و #فرنسا و #الصين و #روسيا بالإضافة إلى عشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لفترات مدة كل منها سنتان غير قابلتين للتجديد ويتم تبديل خمسة أعضاء كل سنة.

ويوصف #مجلس_الأمن بأنه الجهة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تستطيع إصدار قرارات ملزمة قانونا.

وكانت الجمعية العامة انتخبت العام الماضي السويد وكازاخستان وإثيوبيا وبوليفيا لعضوية المجلس لعامي 2017 و2018 قبل أن تنتخب إيطاليا لشغل المقعد الأخير لتلك الفترة بعد تعادل التصويت بين إيطاليا وهولندا واتفاق البلدين على اقتسام مدة العامين بالمجلس.

وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس شهريا وفقا للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها، ولكل عضو منها صوت واحد. ويراعى في انتخاب الأعضاء غير الدائمين التوزيع الجغرافي، إذ توجد خمسة مقاعد للدول الإفريقية والآسيوية، ومقعدان لدول أميركا اللاتينية، ومقعدان لدول غرب أوروبا، ومقعد واحد لدول أوروبا الشرقية.

وينبغي على الدولة المرشحة الحصول على أصوات ثلثي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.