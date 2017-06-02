غوتيريس يدق ناقوس الخطر:على العالم التمسك باتفاق المناخ

بما يشبه إطلاق صفارة إنذار، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، من أنه "لا يمكن وقف" مكافحة الاحتباس الحراري، داعياً جميع الدول إلى "البقاء ملتزمين" بـ #اتفاقية_باريس رغم إعلان الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الانسحاب منها.

وقال غوتيريس للصحافيين على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي إن " #التغير_المناخي أمر لا يمكن إنكاره، وهو من أشد المخاطر في العالم حالياً ولمستقبل كوكبنا"، مضيفاً "من جهة أخرى، لا يمكن وقف التحرك بشأن #المناخ ، وأدعو دول العالم بأسره إلى المواصلة في الاتجاه ذاته، والإبقاء على التزامهم باتفاق باريس لما هو في مصلحتنا جميعا".

وكان ترمب وصف الخميس من #البيت_الأبيض الاتفاقية بأنها تضع أعباء مالية واقتصادية "ضخمة" على الولايات المتحدة. وأوضح أن الانسحاب الأميركي "يمثل إعادة تأكيد للسيادة الأميركية".

وأضاف أن بلاده ستبدأ مفاوضات إما للعودة للاتفاقية أو للدخول في اتفاق جديد "بشروط عادلة للولايات المتحدة وشركاتها وعمالها وشعبها ودافعي الضرائب".