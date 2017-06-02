هيدالغو: ترمب الشخص الوحيد في العالم الذي لا يحب باريس

دانت رئيسة #بلدية #باريس، آن #هيدالغو، الجمعة، قرار الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الانسحاب من اتفاقية #باريس للمناخ، وقالت ساخرة إنه "الشخص الوحيد في العالم الذي لا يحب باريس".

وقالت "إنه لا يحب باريس، لعله الشخص الوحيد في العالم الذي لا يحب باريس"، وذلك في مؤتمر صحافي عقدته للتأكيد على تصميم مدن العالم المضي في اتفاق المناخ الرامي إلى الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند درجتين فقط أو درجة ونصف الدرجة، مقارنة مع ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية.

ووصفت هيدالغو تصريحات ترمب بأنها "مستفزة جدا وليست على المستوى المتوقع من رئيس بلد كبير نحبه ونصادقه".

وقالت "نعوّل على الأصدقاء الأميركيين الكثر الذين يحبون باريس".

ويأتي كلام رئيسة بلدية العاصمة الفرنسية ردا على تصريحات لدونالد ترمب قال فيها إنه "منتخب لتمثيل سكان مدينة بيتسبورغ (الأميركية) وليس لتمثيل سكان باريس".

وترأس هيدالغو أيضا مجموعة تمثل 91 مدينة ملتزمة بالعمل على مكافحة الاحترار المناخي، من بينها مدن أميركية مثل نيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.

وأضافت "رؤساء البلديات الأميركيون نشطون في هذا المجال، وعلينا أن نساعدهم".