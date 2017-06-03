إخلاء مهرجان لموسيقى الروك بألمانيا بسبب تهديد إرهابي

تم مساء الجمعة، #إخلاء #مهرجان لموسيقى الروك، يجتذب عشرات آلاف الأشخاص في حلبة سباق السيارات في مدينة نوربورغرينغ في غرب #ألمانيا بسبب " #تهديد_إرهابي "، وفق ما أفادت الشرطة والمنظمون.

وقالت الشرطة في بيان نشر في اليوم الأول من المهرجان المقرر حتى الأحد، إنها تملك "عناصر ملموسة لا يمكن في ضوئها استبعاد تهديد إرهابي".

وأضافت "بما أن الأمن أولوية وينبغي تجنب تعريض المشاركين في المهرجان لأي خطر، اتخذ قرار بتعليق المهرجان اليوم"، من دون أن توضح طبيعة التهديد والمعلومات التي في حوزتها.

ودعا المنظمون الزوار في بيان منفصل إلى التوجه "بهدوء وضمن النظام إلى المخارج ومناطق التخييم بما ينسجم مع تعليمات الشرطة"، وأملوا باستئناف المهرجان السبت.

وأوضحت الشرطة أنها عززت أصلا التدابير الأمنية بعد اعتداء 22 مايو في #مانشستر والذي استهدف حفلا موسيقيا للمغنية الأميركية أريانا غراندي، مع نشر "1200" عنصر إضافي قرب حلبة نوربورغرينغ التي تستضيف المهرجان.