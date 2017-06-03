استعادة حساب وزير خارجية البحرين في "تويتر" بعد اختراقه

تمكن وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، من استعادة حسابه الرسمي "تويتر" بعد ساعات من اختراقه، اليوم السبت.

وكتب الوزير بعد استعادة حسابه تدوينة قال فيها "الحمد لله تم استرجاع الحساب.. شكرا لجهودكم أصدقائي الأعزاء في إبلاغ تويتر.. جزاكم الله خيرا".

الحمدلله تم استرجاع الحساب .. شكرا لجهودكم أصدقائي الأعزاء في ابلاغ تويتر . جزاكم الله خير — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ٣ يونيو، ٢٠١٧

وكان قراصنة، قد اخترقوا الحساب الرسمي لوزير خارجية #البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على موقع التغريدات "تويتر".

ونشر القراصنة تغريدات مسيئة لكل من #السعودية والبحرين، ومقاطع فيديو تدعو لإثارة الفتنة، وأخرى تضمنت مواجهات مع قوات الأمن البحريني، إضافة إلى إعادة نشر تغريدات من حسابات أخرى حملت الطابع الطائفي.

من جانبها أوضحت وزارة خارجية البحرين في بيان رسمي أنه تم اختراق حساب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية على "تويتر" من قبل جهة إرهابية، قامت بنسب تغريدات ليس لها أي أساس من الصحة إلى #وزير_الخارجية.

وأكدت الوزارة أنها "تعمل حالياً على استعادة حساب وزير الخارجية على #تويتر من سيطرة هذه المجموعة المخربة البائسة التي تخشى الحقيقة التي يتكلم بها وزير الخارجية عن تخريبهم وفضح إرهابهم المرفوض في كل محفل وبكل مناسبة".

وأضافت الوزارة أنها "تتابع مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة من قام بهذا العمل الدنيء".