ألف جريح بتدافع في نهائي دوري أبطال أوروبا بإيطاليا

أصيب نحو ألف شخص بجروح خلال #تدافع نجم عن حالة #هلع بين الحشد الذي تجمع مساء السبت في ساحة وسط #تورينو لمتابعة المباراة النهائية لدوري أبطال #أوروبا، وفق حصيلة نشرتها #الشرطة_الإيطالية، الأحد.

وقال مراسلو وكالة فرانس برس إن حالة من الفوضى سادت قبل 10 دقائق من انتهاء المباراة، عندما أصيب متابعوها بحالة هلع، إثر سماع دوي #ألعاب_نارية في حين تحدث البعض عن انفجار #قنبلة.

ونقل سبعة من المصابين إلى أقسام الطوارئ في مستشفيات المدينة الواقعة شمال إيطاليا، فيما غالبية الجرحى الباقين إصاباتهم طفيفة.

وقبل عشر دقائق تقريباً من نهاية المباراة التي فاز فيها #ريال_مدريد على #يوفنتوس 4-1، بدأ الناس وقد أصابهم الهلع بالجري فاصطدموا بحواجز الأمن أو بالمباني المحيطة بساحة سان كارلو، حيث نصبت شاشات عملاقة. وأصيب كثيرون نتيجة وقوعهم أو بشظايا الزجاج.

بعد دقائق من التدافع كانت الساحة مغطاة بالحطام والبقايا والأحذية والحقائب وغيرها من الحاجيات التي تركها أصحابها على عجل، وفق الصور التي عرضتها شاشات التلفزيون.

وكان الهلع وراء التدافع، ولكن لم يعرف سبب الهلع بعد، في حين دعا محافظ تورين، ريناتو ساكوني، إلى التريث، وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيطالية.

وسرعان ما عاد الهدوء إلى ساحة سان كارلو وعاد جمهور يوفنتوس المنهكين والمحبطين بعد خسارة فريقهم المدوية للبحث عن حاجياتهم.