الإمارات تحذر مواطنيها من السفر لبريطانيا

وجهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تحذيراً لمواطنيها من السفر إلى #بريطانيا في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت بها.

وصرح أحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن هذا التحذير يأتي انطلاقا من إحاطة مواطني الدولة بدرجة المخاطر عند سفرهم والحرص على سلامتهم ومتابعة المستجدات التي تقوم الوزارة على إثرها بتقييم درجات الخطر والتهديد.

وطالبت الوزارة المواطنين الموجودين حاليا في بريطانيا بالحذر الشديد في تنقلاتهم والابتعاد عن المناطق العامة في هذه الفترة. وأكدت أنها ستقوم بإحاطة المواطنين بالمستجدات في هذا الشأن.

قتل 7 أشخاص وأصيب 48 آخرون، بعد أن قاد مهاجمون شاحنة صغيرة مسرعة، ودهسوا المارة على #جسر_لندن قبل أن يطعنوا أناساً آخرين في منطقة بورو ماركت المجاورة، السبت.