الشرطة البريطانية: المهاجمون ارتدوا أحزمة ناسفة مزيفة

أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد، أن المهاجمين الثلاثة الذين قتلتهم بعد قيامهم بطعن أشخاص عدة في منطقة بورو ماركيت في #لندن كانوا يرتدون أحزمة ناسفة مزيفة.

وقال قائد وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة، مارك راولي، إن "المشتبه بهم كانوا يرتدون ما يبدو وكأنه أحزمة ناسفة، لكن تم التحقق فيما بعد بأنها مزيفة".

وأفادت الشرطة في بيان أن عناصرها "ردوا بسرعة متصدين بشجاعة لهؤلاء الأفراد الثلاثة، الذين قتلوا في بورو ماركيت"، الحي المجاور للندن بريدج، حيث قام المهاجمون بصدم حشد بشاحنة صغيرة.

وقتل المهاجمون في الدقائق الثماني التي تلت أول اتصال تلقته الشرطة.

وتابع البيان أن "المشتبه بهم كانوا يرتدون ما يشبه سترات ناسفة، تبين أنها مزيفة".

وأسفر الهجوم عن سقوط 7 قتلى و48 جريحاً نقلوا إلى خمسة مستشفيات في أنحاء لندن.

وقالت قائدة شرطة لندن، كريسيدا ديك، الأحد، إنها تعتقد أن الوضع الآن تحت السيطرة، لكن هناك ضرورة للقيام بعملية بحث شاملة للمنطقة للتأكد من عدم وجود مفقودين أو مشتبه بهم آخرين فارين.



وتابعت ديك: "نعطي الأولوية للعمل مع زملائنا في الشبكة الوطنية لمكافحة الإرهاب وأيضاً مع وكالات المخابرات ووكالات الأمن الأخرى لمعرفة مزيد من التفاصيل عن هؤلاء الأفراد الذين نفذوا الهجوم".

كما أوضحت الشرطة في بيانها أنها تلقت اتصالاً عند الساعة 22.08 (21.08 بتوقيت غرينتش) على إثر شهادات تحدثت عن آلية دهست حشداً على الجسر. وتوجهت الآلية بعد ذلك إلى حي بورو ماركيت.

وترك المهاجمون الآلية هناك وقاموا بطعن عدد من الأشخاص، بينهم ضابط في شرطة النقل أصيب بجروح خطيرة، بحسب التي دعت إلى تجنب الأحياء التي جرى فيها الهجوم، للسماح لرجال الإنقاذ بأداء مهامهم.

كذلك أعلنت الشرطة عن زيادة عدد أفرادها في لندن في الأيام المقبلة، بينما ستشهد #بريطانيا في الثامن من حزيران/يونيو انتخابات تشريعية.

يذكر أن هذا الاعتداء هو الثالث الذي يضرب المملكة المتحدة في أقل من ثلاثة أشهر.