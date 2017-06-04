المبيت والضيافة مجاناً للهاربين من هجمات لندن

تسابق الكثير من #سكان وسط #لندن على #عرض_خدماتهم على #الناجين من #الهجمات التي ضربت وسط المدينة في ساعة متأخرة من ليل السبت، حيث تسببت الهجمات وما تلاها من إغلاق لمحطات القطار بأن يضطر كثير من الناس لقضاء ساعات طويلة من الليل دون أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم، فيما جاء الرد من سكان المنطقة بأن فتحوا أبواب بيوتهم لاستضافة الهاربين مجاناً.

وبعد فترة قصيرة من الأنباء عن هجمات إرهابية ضربت وسط العاصمة البريطانية أطلق سكان المنطقة الهاشتاغ (#SofaForLondon) على "تويتر" و"فيسبوك"، وتسابق كثيرون على المشاركة تحت هذا الوسم في عرض خدماتهم وفتح بيوتهم أمام الهاربين والناجين من الهجمات، ومن تقطعت بهم السبل ولم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم.

وقدم البعض عرضاً للمبيت مجاناً لأولئك العالقين في وسط المدينة، بينما عرض آخرون توصيل العالقين بسياراتهم الخاصة، وقدم آخرون عرضاً باستئجار سيارة تاكسي على نفقتهم لإعادة بعض العالقين إلى منازلهم في المناطق الأخرى.

ورصدت "العربية.نت" جملة من التغريدات على "تويتر" في هذا الإطار، حيث كتبت تينا ماكلويد تقول إنها "تسكن في منطقة آمنة قريبة من جسر لندن، إذا احتاج أي شخص مكاناً للمبيت فلا يتردد بالتواصل معي".

أما لوسي فكتبت على "تويتر": "أي شخص يحتاج لمكان آمن من أجل المبيت، منزلي قريب من جسر لندن، أرجو الرد على هذه التغريدة لمن يحتاج".

أما تيس أونييل فغرد قائلاً: "قهوة، شاي، أو مبيت، لأي شخص يحتاج ذلك من منطقة جسر لندن أو بورو ماركت"، فيما كتب جاك وورين أيضاً: "أي شخص يبحث عن مكان للمبيت فنحن قريبون من محطة ستوك ويل، أهلا وسهلاً بالجميع".

وكتبت شي هول: "أي شخص يحتاج لغطاء من البرد، أو يريد التحدث لأحد، أو يريد المبيت، فأنا قريبة من المكان، راسلوني مباشرة".

يشار إلى أن الهجوم الرئيس الذي ضرب لندن ليل السبت الأحد كان عملية #دهس متعمدة بسيارة نقل كبيرة (فان) لونها أبيض، واستهدفت المشاة على #جسر_لندن ، ثم توقفت ونزل منها ثلاث أشخاص بدؤوا بعملية طعن عشوائية للناس، قبل أن تتمكن الشرطة من قتل اثنين من المهاجمين، وسط أنباء متضاربة عن الشخص الثالث.