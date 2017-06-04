باكستان: مقتل 13 قائداً داعشياً في بلوشستان

أعلنت السلطات الباكستانية، الأحد، أنها قتلت أكثر من عشرة من قادة تنظيم #داعش، في هجوم استمر ثلاثة أيام بعد تقارير استخباراتية أفادت أن التنظيم كان يحتجز شخصين صينيين اختطفا حديثاً.

وجرت العملية الأمنية في إقليم ماستونغ في ولاية #بلوشستان المضطربة بجنوب غربي باكستان، واستهدفت كهوفاً يستخدمها قادة تنظيم داعش مخابئ، حسبما أفاد مسؤول أمني كبير.

وأوضح المسؤول "12 أو 13 من قادة تنظيم داعش قتلوا بعد تبادل إطلاق نار كثيف وجرى إخلاء المنطقة، السبت"، لكنه كشف أن الصينيين المخطوفين لم يتم إطلاق سراحهما من موقع الهجوم رغم وجود السيارة التي استخدمت في اختطافهما على مقربة من المكان.

وعثرت قوات الأمن على ست سترات مفخخة ومخابئ ذخيرة ومتفجرات وصواعق تفجير، ومواد غذائية، وفق ما أفاد مسؤول أمني آخر.

وخطف العاملان الصينيان في كويتا عاصمة محافظة بلوشستان، ما أثار مخاوف أمنية بالنسبة للاستثمارات الصينية التي تبلغ عدة مليارات من الدولارات في البلاد.

ونجحت سيدة صينية في الهرب حين بدأ الخاطفون في إطلاق النار في الهواء لإخافة المارة.