شاهد الناس وهم يفرون من أمام شاحنة الموت بلندن

قاد مهاجمون شاحنة صغيرة بسرعة كبيرة، ودهسوا المارة على جسر #لندن الليلة الماضية قبل أن يطعنوا آخرين في منطقة بورو ماركت القريبة التي تعج بمحلات تقديم المشروبات الروحية والمطاعم، فيما وصفته السلطات البريطانية بأنه حوادث إرهابية.

وأظهرت لقطات فيديو عبر كاميرا هاتف محمول رد فعل الناس وهروبهم بعد الهجوم قرب جسر لندن.

كما أظهرت اللقطات التي نشرها كريس فينانتي على صفحته في فيسبوك، ونقلتها رويترز، أنه كان يجلس داخل مطعم عندما شاهد كثيرين يعدون بجانبه سعياً للنجاة بأرواحهم قبل أن يفر بنفسه وهو يواصل التصوير في حين ظهرت سيارات الشرطة في المنطقة.

وهرعت الشرطة المسلحة إلى الموقع، وطلبت السلطات من سكان لندن على تويتر "العدو أو الاختباء أو الإبلاغ"، عما إذا كان أصيب أي منهم في الهجوم.