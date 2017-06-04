شاهد شرطة لندن تطلب من زبائن مطعم الانبطاح بعد الهجمات

أظهر مقطع فيديو انشر عقب #الاعتداءات_الإرهابية التي هزت العاصمة البريطانية ليلة السبت إلى الأحد مشاهد من داخل مطعم في #لندن، والشرطة تطلب من المتواجدين الانبطاح خلال عملية بحث عن شخص مشتبه به في هذا المكان.

وتعرضت العاصمة البريطانية لثلاثة اعتداءات متتالية، أكبرها على جسر لندن عندما #دهس سائق يقود شاحنة صغيرة عدداً من المارة، فيما اعتدى شخصان على رواد مطعم قريب وطعنا نادلة وأحد الزبائن. ووصفت #الشرطة_البريطانية اثنين من الاعتداءات بالإرهابية، وتقول بعض الصحف البريطانية إن 7 أشخاص قد قتلوا في الهجمات.

وقالت الشرطة إنها قتلت اثنين مشتبه بهما بتنفيذ عملية جسر لندن. وسارعت إلى إخلاء المنطقة وإغلاق محطة جسر لندن، وسط انتشار مكثف لرجال الأمن.

وأفادت وكالة رويترز بسماع دوي انفجارات في محيط منطقة بورو ماركت في لندن، حيث تستجيب الشرطة المسلحة لحادث إرهابي.

وفي ردود الفعل دان رئيس بلدية لندن، صديق خان، الاعتداءات ووصفها "بالبربرية"، فيما عرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المساعدة لبريطانيا وطالب الأميركيين بالحذر.