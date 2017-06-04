شرطة لندن.. 3 خطوات للتعامل مع حادث إرهابي

أصدرت الشرطة البريطانية تعليمات عاجلة لمواطنيها، تتضمن "وصفة" للتعامل من قبل الناس العاديين مع أي #هجوم_إرهابي يضرب المكان الذي يتواجدون فيه، وتقوم الوصفة على استراتيجية من ثلاث خطوات يجب القيام بها تباعاً: الهروب، ثم الاختباء، ثم تبليغ الأجهزة الأمنية بأية معلومات.

وشهدت #لندن #هجمات_إرهابية في ساعة متأخرة من مساء السبت انتهت بمقتل 7 أشخاص و3 من المهاجمين، فيما يسود الاعتقاد بأن الشرطة تلاحق إرهابياً واحداً على الاقل لم يتأكد مقتله ولا اعتقاله، وهو ما دفع الى إصدار تحذيرات للمواطنين البريطانيين فجر الأحد بضرورة توخي الحيطة والحذر.

ودعت الشرطة البريطانية المواطنين إلى التزام الأماكن الآمنة بعد أن قامت سيارة نقل كبيرة (فان) بعملية دهس متعمدة للمشاة على جسر لندن، قبل أن ينزل منها ثلاث رجال ويبدؤون بعملية طعن عشوائية طالت أكثر من 20 شخصاً، كما دعت الشرطة إلى التعامل مع مثل هذه الأحداث، وفقاً لاستراتيجية: اهرب ثم اختبئ ثم بلغ.

وفي التحذير الذي صدر عن شرطة لندن واطلعت عليه "العربية.نت" عبر حسابات الشرطة على شبكات التواصل الاجتماعي، فإن #الهروب يعني أن على كل شخص يتواجد في مكان ويتعرض لهجوم إرهابي أن يهرب إلى أقرب مكان آمن، حيث إن الهروب هو الخيار الأفضل من القيام بالجدل أو السؤال أو الاستفسار أو كثرة الحديث.

وبحسب تحذير الشرطة البريطانية ففي حالة عدم القدرة على الهروب ومغادرة المكان الذي يتعرض للهجوم الإرهابي فإن عليك الاختباء فوراً، وعندها اجعل هاتفك النقال صامتاً، وأوقف خاصية الاهتزاز أيضاً، واختبئ خلف متراس أو مكان صلب ما استطعت إلى ذلك سبيلا، حيث من الممكن أن تختفي عن أنظار الإرهابيين وأن لا يصلوا إليك خاصة إذا كانوا ينفذون الهجوم بالأسلحة البيضاء.

أما الخطوة الثالثة، فعليك الاتصال فوراً برقم الطوارئ التابع للشرطة فور قدرتك على ذلك، وفي حال كان بمقدورك أن تفعل ذلك بأمان.

يشار إلى أن قوات مسلحة من الشرطة البريطانية هرعت إلى مكان الهجمات الإرهابية التي ضربت أكثر من مكان في وسط لندن، فيما قامت الأجهزة الأمنية بإغلاق محطتي قطار على الأقل في الساعات الأخيرة من الليل، فيما تواترت أنباء عن هجوم في منطقة "فوكسهول" القريبة من جسر لندن، ليتبين لاحقاً أن ما حدث هناك لم يكن له علاقة بالهجمات الإرهابية وإنما كان حادثاً عادياً وعابراً.