عمدة لندن: لدي ما هو أهم من الرد على تغريدات ترمب

أكد رئيس بلدية #لندن صادق خان أن "لديه أموراً يقوم بها أكثر أهمية" من الرد على تغريدة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، الذي اتهمه بأنه لا يتعاطى بجدية مع #التهديد_الإرهابي غداة #الاعتداء الذي استهدف العاصمة البريطانية.

وقال المتحدث باسم خان في بيان إن لرئيس البلدية "أموراً أكثر أهمية يقوم بها من الرد على تغريدة غير دقيقة لدونالد ترمب الذي يتعمد إخراج ملاحظات (خان) من سياقها حين يدعو سكان لندن إلى عدم القلق من انتشار أعداد أكبر من #قوات_الشرطة ومن بينهم شرطة مسلحة، في شوارع العاصمة.

وكان ترمب قال في تغريدة: "علينا أن نتوقف عن تجنب تسمية الأمور بأسمائها وأن نركز على أمن شعوبنا. إذا لم نصبح أذكياء فإن الأمور ستتدهور".

وأضاف ترمب في تغريدة أخرى: "قتل سبعة على الأقل وأصيب 48 آخرون في هجوم إرهابي ورئيس بلدية لندن يقول (لا داعي للقلق)".

وكان خان حاول سابقاً طمأنة السكان بشأن زيادة انتشار الشرطة عقب قيام 3 مسلحين بدهس المارة في شاحنة كانوا يستقلونها على #جسر_لندن السبت، كما قاموا بعد ذلك بمهاجمة المارة بالسكاكين.