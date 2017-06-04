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كوريا الشمالية ترفض العقوبات الأممية

المصدر: سول - رويترز
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الأحد، أن البلاد "ترفض تماماً" #العقوبات الأخيرة التي فرضتها #الأمم_المتحدة على مواطنيها ومؤسساتها وأنها ستواصل تطوير السلاح.

وكان #مجلس_الأمن الدولي قد وسع العقوبات المفروضة على #كوريا_الشمالية الجمعة الماضي بعد تجارب صاروخية متكررة أجرتها بيونغ يانغ. كما أقر أول قرار من نوعه توافق عليه #الولايات_المتحدة و #الصين، حليفة كوريا الشمالية الوحيدة منذ تولي الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، السلطة.

وفرض مجلس الأمن عقوبات على 14 مسؤولاً في بيونغ يانغ ، بينهم مسؤول يشتبه أنه رئيس لجهاز مخابرات ، وأربع شركات كورية شمالية، ما يمنعهم من السفر إلى دول العالم كافة ويجمد ممتلكاتهم.

كلمات دالّة

#العقوبات, #الأمم المتحدة, #مجلس الأمن, #كوريا الشمالية, #الولايات المتحدة, #الصين, #ترمب

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