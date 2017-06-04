كوريا الشمالية ترفض العقوبات الأممية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الأحد، أن البلاد "ترفض تماماً" #العقوبات الأخيرة التي فرضتها #الأمم_المتحدة على مواطنيها ومؤسساتها وأنها ستواصل تطوير السلاح.



وكان #مجلس_الأمن الدولي قد وسع العقوبات المفروضة على #كوريا_الشمالية الجمعة الماضي بعد تجارب صاروخية متكررة أجرتها بيونغ يانغ. كما أقر أول قرار من نوعه توافق عليه #الولايات_المتحدة و #الصين، حليفة كوريا الشمالية الوحيدة منذ تولي الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، السلطة.

وفرض مجلس الأمن عقوبات على 14 مسؤولاً في بيونغ يانغ ، بينهم مسؤول يشتبه أنه رئيس لجهاز مخابرات ، وأربع شركات كورية شمالية، ما يمنعهم من السفر إلى دول العالم كافة ويجمد ممتلكاتهم.