لندن: رجال الشرطة أطلقوا 50 رصاصة لردع مهاجمي لندن

قال قائد شرطة #مكافحة_الإرهاب في #بريطانيا، اليوم الأحد، إن 8 من أفراد الشرطة أطلقوا عدداً غير مسبوق من الطلقات لردع 3 مهاجمين في #لندن بدا أنهم #انتحاريون يرتدون #سترات_ناسفة.

وقاد المهاجمون الثلاثة عربة فان مستأجرة ودهسوا مارة على #جسر_لندن ثم ركضوا نحو منطقة يورو ماركت المزدحمة وطعنوا العديد من الأشخاص. وخلف الهجوم 7 قتلى ونقل 48 شخصاً إلى المستشفى على إثره.

وقال مارك راولي: "أطلق 8 من أفراد الشرطة المسلحين النار من أسلحتهم... تقديرنا المبدئي يتراوح حول 50 طلقة.. نحو 50 رصاصة أطلقها أفراد الشرطة الثمانية. سقط المهاجمون الثلاثة قتلى بالرصاص".