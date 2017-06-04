هجمات لندن الإرهابية في صور

تعرضت #لندن ليلة السبت إلى الأحد لاعتداءين إرهابيين أديا إلى سقوط 7 قتلى و3 من المهاجمين، وفق وسائل إعلام بريطانية.

وبدأ الحادث الكبير، كما وصفته #الشرطة_البريطانية، أولاً على #جسر_لندن حيث أفيد عن عملية دهس بواسطة شاحنة، ما أدى إلى سقوط ضحايا.

سارعت الشرطة إلى إخلاء المنطقة وإغلاق محطة جسر لندن وسط انتشار مكثف لرجال الأمن.

كما أصدرت الشرطة بياناً، أوضحت فيه أن حادث منطقة فوكس هول في جنوب لندن لا علاقة له بالاعتداءين الإرهابيين في سوق (بورو ماركت) وجسر لندن.

وتداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد الاعتداءين صوراً، أظهرت حالة الذعر التي عاشها سكان المنطقة، الذين ارتسمت قسمات الصدمة على وجوههم.