هل هؤلاء هم منفذو اعتداءات لندن؟

أظهر مقطع فيديو ما يبدو أنه أحد إرهابيي #اعتداءات_لندن وهو يتجول في بورو ماركت خلال فترة تدافع الناس عقب اعتداءي الدهس والطعن.

ولا يظهر بوضوح شخصان آخر يرافقان ذلك الشخص الذي يرتدي قميص #آرسنال، ويرجح أنهما الآخران في الاعتداءات التي نفذها 3 بدآها بدهس على "لندن بريدج" وأنهياها في بورو ماركت.

وقتل 7 أشخاص وأصيب العشرات في الهجوم، بينهم 21 حالة حرجة. ولاحقاً قالت الشرطة إن ثمانية من عناصرها أطلقوا 50 طلقة للقضاء على الإرهابيين الثلاثة الذين لم تكشف هوياتهم بعد.

وقال قائد شرطة مكافحة #الإرهاب في بريطانيا اليوم الأحد إن ثمانية من أفراد الشرطة أطلقوا عددا غير مسبوق من الطلقات لردع ثلاثة مهاجمين في لندن بدا أنهم انتحاريون يرتدون سترات ناسفة.



وقاد المهاجمون الثلاثة عربة فان مستأجرة ودهسوا مارة على جسر لندن ثم ركضوا نحو منطقة بورو ماركت المزدحمة وطعنوا العديد من الأشخاص. وخلف الهجوم سبعة قتلى ونقل 48 شخصا إلى المستشفى على إثره.