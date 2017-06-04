وزير الخارجية الفرنسي: مقتل مواطن وإصابة 7 في هجوم لندن

قال وزير الخارجية الفرنسي #جان_إيف_لو_دريان اليوم الأحد إن فرنسيا قتل في هجوم لندن الذي نفذه ثلاثة متشددين أمس السبت.

وأبلغ لو دريان تلفزيون (بي.إف.إم) أن سبعة فرنسيين يتلقون العلاج في مستشفى وأن أربعة منهم حالتهم خطيرة. وأضاف أن مواطنا فرنسيا لا يزال مفقودا.

واعتقلت #الشرطة_البريطانية، الأحد، 12 شخصاً في حي باركينغ بشرق #لندن فيما يتعلق بالهجوم الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 48 آخرين السبت.

وذكرت في بيان: "اعتقل ضباط قيادة مكافحة الإرهاب في العاصمة هذا الصباح الموافق الأحد الرابع من يونيو 12 شخصاً في باركينغ بشرق لندن فيما يتصل بهجومي الليلة الماضية في جسر لندن ومنطقة بورو ماركت. عملية التفتيش لعدد من المباني في باركينغ مستمرة".

من جانبه، قال مصور من رويترز كان في المكان إن الشرطة أخرجت أربع نساء من شقق سكنية في باركينغ.

واصطحب رجال الشرطة النساء الأربع، اللائي كن يغطين وجوههن أثناء مغادرتهن المبنى، إلى سيارات فان وغادروا المكان.

وكان عناصر الشرطة قد قتلوا السبت الرجال الثلاثة الذين هاجموا مارة بالسكاكين في بورو ماركت وسط العاصمة بعدما دهسوا آخرين بواسطة شاحنة صغيرة على جسر لندن.

كما أعلنت قائدة شرطة لندن، كريسيدا ديك، أن الشرطة ستنشر لأول مرة رجال أمن مسلحين في بعض المناطق، وذلك في سياق تشديد الإجراءات على الأرض.

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، #تيريزا_ماي، إن الكيل قد طفح، داعية إلى تغيير استراتيجية مكافحة #الإرهاب وتشديد القوانين الخاصة بها.