جمهورية المالديف تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

أعلنت جمهورية #المالديف، اليوم الاثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وذلك إثر اتخاذ كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وحكومة شرق ليبيا قرارات مماثلة.

وقالت وزارة خارجية المالديف في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم، إن "قرار قطع العلاقات سببه معارضتها القوية للأنشطة التي تشجع على الإرهاب والتطرف".

وأضاف البيان أن "المالديف تشدد على التزامها بالعمل مع الدول التي تعزز السلم والاستقرار، وتؤكد التضامن في الحرب على الإرهاب".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت 6 دول، هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا، قطع علاقاتها الدبلوماسية بقطر، وأخذت قرارات متفرقة بشأن منع سفر مواطنيها إلى #قطر، وإغلاق المجال البحري والجوي أمام الطائرات والبواخر القطرية.

ولهذه القرارات أسباب عدة مرتبطة بمواقف وتصرفات الدوحة، من دعمها لجماعات متطرفة عدة (من الإخوان إلى الحوثيين، مروراً بالقاعدة وداعش)، وتأييدها لإيران في مواجهة دول الخليج، بالإضافة لعملها على زعزعة أمن هذه الدول وتحريض بعض المواطنين على حكوماتهم، كما في البحرين.