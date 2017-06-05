داعش يتبنى هجوم لندن.. والشرطة البريطانية تعتقل 12 شخصا

تبنى تنظيم داعش مساء الأحد، وفق وكالة أعماق، الاعتداء الذي نفذه 3 مهاجمين ليل السبت في لندن، حيث دهسوا وطعنوا عدداً من الأشخاص، مما أسفر عن سقوط 7 قتلى وحوالي 50 جريحاً.

وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم المتطرف إن "مفرزة من مقاتلي داعش نفذت هجمات لندن يوم أمس".

وفي ثالث اعتداء تشهده بريطانيا خلال 3 شهور قام مساء السبت 3 مهاجمين على متن شاحنة صغيرة بدهس حشد على جسر لندن، ثم هاجموا مارة بالسكاكين موقعين 7 قتلى، قبل أن تقتلهم الشرطة.

واعتقلت الشرطة 12 شخصاً في مداهمات في حي باركينغ بشرق لندن على صلة بالاعتداء، فيما ذكرت شبكة سكاي نيوز أن الشرطة داهمت عقاراً يعود لأحد المهاجمين.

وشهد الموقعان السياحيان حيث وقع الاعتداء في وسط لندن حالة من ذعر ليل السبت الأحد، إذ أغلقت محطات مترو الأنفاق والشوارع المحيطة فاضطر الناس للبقاء في المطاعم والحانات، بينما كانت تسمع صفارات سيارات الشرطة المسرعة.

ووقع الهجوم بعد دقائق من انتهاء المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في #كرة_القدم، التي تجمع عددا كبيرا من المشاهدين لمتابعتها على شاشات كبيرة في حانات الحي.

وأعلنت الشرطة إثر الاعتداء زيادة عديد أفرادها في #لندن في الأيام المقبلة، خاصة إن بريطانيا ستشهد في الثامن من حزيران/يونيو انتخابات تشريعية.

وهذا الاعتداء هو الثالث الذي تشهده بريطانيا في 3 أشهر ويتبناه تنظيم #داعش.

ففي 22 آذار/مارس الماضي قام رجل بدهس مارة على جسر وستمنستر فقتل 4 أشخاص.

وبعد شهرين أوقع اعتداء في مانشستر 22 قتيلاً وأكثر من مئة جريح عندما فجر بريطاني من أصل ليبي نفسه في نهاية حفلة غنائية للمغنية #أريانا_غراندي.