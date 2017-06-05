زعيم المعارضة في بريطانيا يطالب ماي بالاستقالة

طالب زعيم المعارضة في #بريطانيا، جيريمي كوربن، الاثنين، رئيسة الوزراء، #تيريزا_ماي، بالاستقالة بسبب خفضها عدد الشرطيين خلال توليها منصب وزيرة الداخلية على مدى ست سنوات.

وقال كوربن، رداً على أسئلة تلفزيون "اي تي في" عما إذا كان يساند الدعوات لاستقالة ماي بعد ثلاثة اعتداءات شهدتها البلاد خلال ثلاثة أشهر: "بالتأكيد، ما كان يجب أن نخفض عدد عناصر الشرطة".

من جهة أخرى، أعلنت متحدثة باسم ماي، الاثنين، أن الحكومة البريطانية والسلطات المحلية تعمل عن كثب مع الشرطة لضمان تأمين الانتخابات العامة، وأن خططاً قوية جرى وضعها منذ أسابيع.

وقالت المتحدثة للصحافيين: "توجد خطط للانتخابات العامة. تعمل الشرطة عن كثب مع السلطات المحلية في هذا الصدد. جرى تطوير تلك الخطط مع مستوى التهديد الحرج. لذا فهي خطط قوية جداً".

وأضافت أن "الشرطة تراجع (إجراءاتها) الأمنية في كل مناسبة لكننا نعمل عن كثب معهم ومع السلطات المحلية لبعض لوقت".