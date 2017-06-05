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شرطة لندن: الهجمات الأخيرة ببريطانيا خُطط لها في الداخل

المصدر: لندن - رويترز
قائدة شرطة لندن كريسيدا ديك
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قالت قائدة #شرطة_لندن، كريسيدا ديك، اليوم الاثنين، إن الهجمات التي نفذها متطرفون في #بريطانيا في الشهور الثلاثة الأخيرة كانت مخططات داخلية إلى حد بعيد، وإن غالبية التهديدات التي تتعرض لها البلاد ليست من الخارج.

وأضافت ديك لراديو "بي. بي. سي": "أعتقد أن الهجمات الأخيرة مخططات داخلية في الأساس".

واستدركت ديك قائلةً: "هناك بعض الأبعاد الدولية من دون شك في الهجمات الثلاث الأخيرة. سنظل نبحث عما إذا كان هناك أي توجيه من الخارج، لكنني أرى أن غالبية التهديدات التي نواجهها في الوقت الحالي لا تبدو موجهة من الخارج".

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