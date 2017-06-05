فرنسيان مفقودان منذ اعتداءات لندن

قال جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي الاثنين خلال زيارة للسفارة الفرنسية في #لندن إن فرنسيين مفقودان منذ هجوم وقع مساء يوم السبت.



وأكد لو دريان أن فرنسيا قتل في الهجوم وقال إن ثمانية فرنسيين أصيبوا أربعة منهم في حالة خطيرة. وأضاف للصحفيين أن المصابين الأربعة الآخرين إصاباتهم أقل خطورة وخرج اثنان منهما من المستشفى.



وقال الوزير الفرنسي إن التعاون بين بلاده وبريطانيا في القضايا الأمنية قوي ولن يؤثر عليه تصويت #بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.



وأضاف "العلاقة بين أجهزة المخابرات في البلدين نموذجية وليس هناك سبب ليتغير ذلك".